الكرملين: كلام بايدن عن بوتين وحماس غير مقبول بتاتا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قارن بين سياسات الرئيس فلاديمير بوتين وتصرفات حماس، غير مقبول.

وأضاف بيسكوف في حديث مع الصحفيين: "نحن لا نقبل مثل هذه اللهجة تجاه روسيا الاتحادية، وتجاه رئيس دولتنا".

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وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف عدم وجود معلومات مفصلة عن الروس المحتجزين كرهائن لدى حماس.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل وفلسطين، ولا توجد معلومات مفصلة عن الروس المحتجزين كرهائن لدى حركة حماس.

وردا على سؤال حول هل توجد معلومات عن الروس المحتجزين وما إذا كانت هناك خطة لإطلاق سراحهم، قال بيسكوف: "لا، لا توجد معلومات مفصلة بعد، ونواصل اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. ويعمل الدبلوماسيون الروس مع المواطنين الروس في إسرائيل وفلسطين لتشكيل قوائم بأسماء الراغبين في العودة إلى الوطن. في الوقت الحالي، تواصل مكاتبنا التمثيلية في المنطقة العمل مع المواطنين الروس الذين يعيشون هناك من أجل تحديد عدد الراغبين بالعودة. الحديث يدور عن الذين يحملون الجنسية الروسية والذين من المحتمل أن تكون حياتهم معرضة للخطر. هذا التهديد سوف يتزايد بشكل كبير بعد أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية البرية".

المصدر: تاس