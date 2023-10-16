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"الخرف شيء جيد".. مدفيديف يعلق على تصريحات بايدن بشأن "وضع حد" لبوتين

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Legion-Media Nikolay Vinokurov
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "وضع حد" للرئيس بوتين.

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جاء ذلك في تغريدة لمدفيديف بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، جاء فيها أن جو بايدن لن يكون قادرا على (قمع) القيادة الروسية. فالخرف شيء جيد، لأن بايدن قد نسي بالفعل ما كان ينوي القيام به.

وكان بايدن قد قال في مقابلة له مع المذيع سكوت بيلي لبرنامج "60 دقيقة": "تخيل ما سيحدث إذا قمنا في الواقع بتوحيد أوروبا كلها وتم وضع حد لبوتين، بحيث لا يتمكن من التسبب في هذا النوع من المشكلات التي يسببها. لدينا فرص هائلة لجعل العالم أفضل".

وتابع مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية: "لقد أعلن بايدن عن رغبته في الترشح وتوحيد أوروبا كلها ووضع حد لرئيس روسيا.. هذه إذا هي مهمة الرئيس الأمريكي! وكنا نعتقد، بسذاجة، أن مهمته هي السعي لازدهار الشعب الأمريكي.

على أي حال، لن يحدث أي شيء من هذا، والسبب هو أنه نسي ما قاله لتوه بالفعل. فالخرف شيء جيد".

المصدر: X

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