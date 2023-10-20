وزيرة الداخلية الألمانية تعلن إصابة أكثر من 100 شرطي خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في برلين

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن أكثر من 100 شرطي أصيبوا في العاصمة الألمانية برلين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

وقالت فيزر خلال مؤتمر صحفي في برلين: "لقد تم تسجيل مئات الاعتقالات في برلين، وهذا هو النهج الصحيح. وفي الوقت نفسه، في برلين وحدها، أصيب أكثر من 100 شرطي نتيجة لأعمال العنف مثل إلقاء الزجاجات والألعاب النارية، وأؤكد أن هذا العنف غير مقبول".

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وأكدت أنه سيتم مكافحة هذه الجرائم، وسيتم اتخاذ إجراءات "قاسية" وحتمية وفقا للقانون الجنائي.

وأضافت: "في جميع أنحاء ألمانيا، منذ هجمات "حماس" الإرهابية على إسرائيل، تم تسجيل أكثر من 1200 جريمة جنائية في هذا السياق". وأشارت إلى أن هذا الرقم ما زال أوليا.

ونوهت بأن حق التعبير عن الرأي بحرية في ألمانيا أمر مقدس، لكن هناك "خطوط حمراء". منها المضايقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل.

وشددت أنه إذا أتيحت لألمانيا الفرصة لترحيل أنصار حركة "حماس"، فيجب فعل ذلك.

المصدر: نوفوستي