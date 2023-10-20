دعما لفلسطين.. لاعبو الأهلي المصري يحتفلون بطريقة خاصة بهدف رضا سليم (فيديو)

احتفل لاعبو الأهلي المصري، بهدف فريقهم الأول في شباك مضيفه سيمبا التنزاني، مساء الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، برفع علامة النصر، تضامنا مع فلسطين وغزة.

وافتتح المغربي رضا سليم، أهداف بطولة الدوري الإفريقي المستحدثة هذا الموسم، بتسجيل هدف الأهلي الأول في شباك سيمبا بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

وحرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بهذا الهدف برفع شارة النصر بوجود كل لاعبي الفريق، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

لاعيبة الأهلي دعما لفلسطين ❤ pic.twitter.com/hfpM4VE39r — التالتة شمال | 74 🏟️🦅 (@Ultras_Ahlaawy) October 20, 2023

وانتهت مواجهة الأهلي وسيمبا بالتعادل الإيجابي 2-2، وسيتواجه الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في القاهرة ضمن لقاء الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.

المصدر: RT + مواقع التواصل