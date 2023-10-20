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دعما لفلسطين.. لاعبو الأهلي المصري يحتفلون بطريقة خاصة بهدف رضا سليم (فيديو)

الرياضة

دعما لفلسطين.. لاعبو الأهلي المصري يحتفلون بطريقة خاصة بهدف رضا سليم (فيديو)
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احتفل لاعبو الأهلي المصري، بهدف فريقهم الأول في شباك مضيفه سيمبا التنزاني، مساء الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، برفع علامة النصر، تضامنا مع فلسطين وغزة.

وافتتح المغربي رضا سليم، أهداف بطولة الدوري الإفريقي المستحدثة هذا الموسم، بتسجيل هدف الأهلي الأول في شباك سيمبا بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحرص لاعبو الأهلي على الاحتفال بهذا الهدف برفع شارة النصر بوجود كل لاعبي الفريق، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وانتهت مواجهة الأهلي وسيمبا بالتعادل الإيجابي 2-2، وسيتواجه الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في القاهرة ضمن لقاء الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.

المصدر: RT + مواقع التواصل 

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