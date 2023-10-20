السيسي يحذر رئيس وزراء بريطانيا: نحتاج التنسيق لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قطاع غزة شهد سقوط تقريبا 4 آلاف من المدنيين منهم 1500 ألف طفل.

وتابع في تصريحات له خلال لقاء رئيس وزراء بريطانيا: "المهم نتدخل في هذا الأمر حتى لا يتسبب هذا الأمر في سقوط الكثير من المدنيين"، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الدول لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب.

وتابع السيسي: "نحتاج إلى إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة قد ينتهي القضية الفلسطينية، متابعا: "أسجل أيضا بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء هذا أمر شديد الخطورة وقد ينتهي القضية الفلسطينية تماما وإحنا حريصين على أنه ميحصلشي".

المصدر: RT