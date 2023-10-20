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اندلاع حرائق في مدينة عسقلان جراء الصواريخ الفلسطينية (فيديو)

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اندلاع حرائق في مدينة عسقلان جراء الصواريخ الفلسطينية (فيديو)
Globallookpress Chen Junqing
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أفادت مراسلة RT بوقوع دمار واندلاع حرائق في مدينة عسقلان جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في وقت سابق إطلاق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه أراض إسرائيلية في إطار "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أنها تأتي ردا على قصف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.  

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4175 قتيلا وأكثر من 13000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT

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