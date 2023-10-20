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الآلاف يصلون ويتظاهرون في بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن الآلاف تظاهروا في العاصمة بغداد وأدوا صلاة الجمعة نصرة لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي.

وذكر مراسلنا، أن الآلاف تجمعوا في منطقة الأعظمية ببغداد قبل وبعد صلاة الجمعة ونددوا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورفعوا شعارات تطالب الدول العربية بـ"موقف صارم مما يحدث في فلسطين".

وأضاف، أن المتظاهرين رددوا أدعية النصر لغزة والهلاك لإسرائيل.

الآلاف يصلون ويتظاهرون في بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة (فيديو+صور)  
RT
الآلاف يصلون ويتظاهرون في بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي لغزة (فيديو+صور)  
RT

المصدر: RT

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