بن سلمان يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 (فيديو)

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، معتبرا أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.

وفي كلمة له خلال افتتاح القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، قال بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء".

وأكد "أننا نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"، واصفا ذلك بأنه "جريمة شنيعة واعتداء وحشي".

وشدد على "ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية"، مشيرا إلى "ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية".