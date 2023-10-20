الرياض تحتضن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان"

تلتئم في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة القمة الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، بحضور كامل لزعماء "آسيان".

وحسب وكالة "واس" السعودية، تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا، روابط مشتركة على رأسها الموقع الإستراتيجي والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إلى مارس 1986، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشر الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، كما قرر المجلس الموافقة على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما.

والخميس اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي وصل إلى السعودية الأربعاء، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.

ووصل الأربعاء رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا، وسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه.

والخميس وصل الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق له للمشاركة في القمة.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان، شهاب بن طارق آل سعيد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير.

على أن يصل في وقت لاحق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وسائل إعلام سعودية