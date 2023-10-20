سوناك يغادر السعودية متوجها إلى مصر للقاء السيسي

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مصر اليوم الجمعة، وسط مخاوف متزايدة من انتشار الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في المنطقة.

ومن المنتظر أن يلتقي سوناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي.

وسيشدد أيضا على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين.

ويوم أمس الخميس، قال سوناك من تل أبيب إن إسرائيل لديها "الحق والواجب" في ملاحقة حماس في بداية زيارة للمنطقة تستغرق يومين.

وفي رحلته إلى الشرق الأوسط، أجرى رئيس الوزراء أيضا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركزت على التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.

هذا ولم يؤكد مكتب سوناك ما إذا كان رئيس الوزراء سيزور عاصمة أخرى في الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة بعد ظهر الجمعة.

المصدر: "الإندبندنت"