سوناك لنتنياهو: نقف معك ونريدك أن تنتصر

شكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "السماح بدخول المساعدات إلى غزة"، مؤكدا "أننا نريدك أن تنتصر".

وفي مؤتمر صحافي مشترك، اعتبر سوناك أن "الشعب الفلسطيني ضحية حركة حماس"، مشددا على "أننا نقف مع إسرائيل للدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي، وملاحقة حماس، واستعادة الرهائن، وردع المزيد من التوغلات، وتعزيز أمن إسرائيل طويل الأمد".

وتوجه إلى نتنياهو قائلا: "أشكرك على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. نحن نقف معك ومع شعبك ونحن أيضا نريدك أن تنتصر"، مضيفا: "أعلم أنكم تتخذون كل الاحتياطات اللازمة لتجنب إيذاء المدنيين، في تناقض مباشر مع إرهابيي حماس، الذين يسعون إلى تعريض المدنيين للأذى".

"I know you are taking every precaution to avoid harming civilians," Rishi Sunak tells Israel PM Benjamin Netanyahu, as the UK prime minister begins a trip to the Middle East aimed at containing the Israel-Hamas war https://t.co/5AUFKd8XU8pic.twitter.com/Xbo0zg5Oqd — Bloomberg (@business) October 19, 2023

بدوره، رد نتنياهو قائلا: "نحتاج إلى دعمكم المستمر. يجب أن ننتصر معا، يجب أن ننتصر في هذه الحرب العادلة ضد البرابرة على هذا الكوكب".

وأضاف: "لم أر شعب إسرائيل موحدا كما هو الآن"، معتبرا أن "إسرائيل موجودة في أحلك لحظاتها وعليها أن تنتصر وعلينا إعادة المخطوفين والمحتجزين لدى حماس".

ووصف "حماس" بـ"النازية الجديدة".

المصدر: RT