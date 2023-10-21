بلينكن: ممنوع على حماس أن تتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

حضت واشنطن جميع الأطراف المعنيين بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والحرب بين حماس وتل أبيب على إبقاء معبر رفح مفتوحا وذلك بعد دخول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة انطلاقا من مصر.

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ودخلت السبت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار من إسرائيل في أعقاب العملية التي نفذتها حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط "نحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر".

وأضاف بلينكن أن "فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات نتاج مشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة ومن اتفاق توصل إليه الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل الأربعاء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وبعد أن رحب بدخول القافلة الإنسانية الأولى، وجه الوزير الأمريكي تحذيرا بقوله "كنا واضحين.. على حماس ألا تتدخل في مسألة تقديم مساعدة حيوية.. إن السكان المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن إرهاب حماس الفظيع ولا ينبغي أن يعانوا جراء أفعالها الشنيعة"، وفق قوله.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية على القطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + أ ف ب