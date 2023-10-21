السيسي: مصر تدين استهداف المدنيين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يكتفي بمشاهدة معاناة غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن العالم كله يترقب موقفنا اليوم، مشيرا إلى أن مصر تدين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يشاهد 2.5 مليون فلسطيني يعانون في قطاع غزة.

السيسي: إن مصر تدين ترويع المدنيين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم من أزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني في غزة

السيسي: مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في المنطقة

السيسي لكل دول العالم: دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها؟

السيسي: إن مصر تدين ترويع المدنيين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم من أزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني في غزة

السيسي: إن شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية

الملك عبدالله الثاني

الملك عبد الله الثاني: إسرائيل ترتكب جريمة حرب في غزة

العاهل الأردني: عندما يتوقف القصف لن تتم محاسبة إسرائيل وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف

العاهل الأردني : سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء

العاهل الأردني: يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها

العاهل الأردني: سنعمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية

العاهل الأردني : حملة القصف العنيفة على غزة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات

ملك البحرين

ملك البحرين: نرفض تهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده

يشارك فى القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

هذا إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

كان مجلس الأمن القومى المصري قد دعا خلال آخر اجتماع له ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

تأتي دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة لإعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضى القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.

المصدر: RT