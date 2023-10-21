ماكرون يتريث في الذهاب إلى إسرائيل بعد هجمات "حماس"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور إسرائيل وسيجري جولة في الشرق الأوسط، ولكن ليس على الفور، بل يفضل التريث، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال ماكرون: "بناء على المناقشات التي سأجريها خلال الأيام القليلة المقبلة، سأدرس إجراء الزيارة"، مشدّدا على سعيه لتحقيق خطوات "مفيدة" خلالها، بحسب الوكالة.

وفي حين أشارت تكهّنات السبت إلى رحلة وشيكة، ستجرى الثلاثاء وفقا لبعض وسائل الإعلام، لم يشأ الإليزيه تأكيدها، مشيرا مرة أخرى إلى "مناقشات جارية".

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة، وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها".

وشدد على أن فرنسا "تعمل مع شركائها من أجل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الذين تحتجزهم حماس".

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT