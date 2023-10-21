محمد بن سلمان يبحث مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام التصعيد العسكري في غزة

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم السبت في الرياض، مع السيناتور الأمريكي السيد ليندسي غراهام، ووفد من مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأكد ولي العهد السعودي ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: واس