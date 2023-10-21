بيان جزائري يدين الصمت الغربي والانحياز لإسرائيل في الحرب على غزة

دان ناشرو الإعلام الجزائريون "القصف والقتل الجماعي والهمجي لإسرائيل" بحق شعب غزة، ودانوا ما قالوا عنه السقوط المهني والأخلاقي للإعلام الغربي في تغطيته المنحازة للحرب على غزة.

وأشار الناشرون في بيانهم الصادر يوم السبت 21 أكتوبر، إلى إدانة الإعلام الغربي في تغطيته المنحازة على الحرب على غزة، وتكريسه للصورة النمطية المشوهة للحقيقة، على حد تعبيرهم.

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كما أكد الموقعون على البيان أن ذلك الإعلام لم ينحاز فقط "بل أصبح آلة دعاية كاذبة بتزييف الوقائع لتضليل الرأي العام وتبرير الخروقات السياسية والعسكرية لإسرائيل.

وتابع البيان أنه من الواضح أن الإعلام الغربي، سواء بترويجه لأكاذيب السياسيين والعسكريين أو بتلفيقه لتلك الأكاذيب، أصبح طرفا في هاته الحرب ولاعبا أساسيا فيها، فهو كعادته في المواجهات المصيرية يصبح كالأعور، يغمض عين الحقيقة ويبقي عين التضليل.

واختتم البيان: "ندعو الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام الغربية إلى التحلّي بالحد الأدنى من المهنية التي تظهر الوجه الآخر من الحقيقة".

تجدر الإشارة إلى الموقعين على البيان هم: أخبار الوطن - EL Watan الشروق – الخبر - LE SOIR D’ALGERIE - الفجر- اللقاء – RENCONTRE الجزائر الجديدة- الحياة العربية - El Hayat El Arabiya – السلام – الوسط – المستثمر - المسار المغاربي – الموعد - افريكا نيوز- الشباب - Jeunesse d’Algerie - الصباح الجديد - - Le Provincial الإخبارية – الحياة - الغد الجزائري- المغرب الأوسط – المساء – البطولة.

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هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وتسجل البيانات ارتفاعا مستمرا في أعداد القتلى والإصابات في صفوف المدنيين واهالي القطاع وسط فشل كافة المحاولات والمساعي الدولية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

المصدر: RT