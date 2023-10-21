مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 22 من الإعلاميين لقوا حتفهم منذ تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 17 قتيلا.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكد من مقتل 22 صحفيا بينهم 18 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين ولبناني" حتى يوم الجمعة 20 أكتوبر.

UPDATE ⚡️⚡️As of Oct 20, @CPJMENA has documented 22 journalists killed in the #Israel -#Gaza conflict.



NEW ⚡️⚡️As the conflict continues journalists on the ground face increasing threats, arrest, cyberattacks and #censorship measures.



More: https://t.co/9TLAEfhf1x — Gypsy Guillén Kaiser (@GypsyStrategy) October 20, 2023

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وأضاف البيان أن ثمانية صحافيين أصيبوا بجروح، فيما اعتقل أو فقد ثلاثة آخرون.

وكل القتلى بين الإعلاميين الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أنه يعد صحفيان من أبناء القطاع في عداد المفقودين.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنها تحقق أيضا في الكثير من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تعرضهم للتهديد، وكذلك عن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحافيين.

المصدر: RT