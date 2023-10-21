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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية

مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط
Globallookpress
جنازة أحد الصحافيين القتلى في قطاع غزة
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ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 22 من الإعلاميين لقوا حتفهم منذ تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 17 قتيلا.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكد من مقتل 22 صحفيا بينهم 18 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين ولبناني" حتى يوم الجمعة 20 أكتوبر.

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وأضاف البيان أن ثمانية صحافيين أصيبوا بجروح، فيما اعتقل أو فقد ثلاثة آخرون.

وكل القتلى بين الإعلاميين الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أنه يعد صحفيان من أبناء القطاع في عداد المفقودين.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنها تحقق أيضا في الكثير من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تعرضهم للتهديد، وكذلك عن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحافيين.

المصدر: RT

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