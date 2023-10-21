الجيش الإسرائيلي: كنيسة بورفيريوس لم تكن مستهدفة والضرر الذي لحق بها "جانبي"

أصدر الجيش الإسرائيلي السبت بيانا برر فيه الغارة التي استهدفت أول أمس كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، معتبرا أن أي ضرر ناجم عن الغارة هو "ضرر جانبي غير مقصود".

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "طائرات حربية استهدفت أمس الأول في منطقة حي الزيتون مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس الضالع في إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل. وكان مركز القيادة هذا يستخدم في شن الاعتداءات على إسرائيل وكان يضم بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس".

وأضاف البيان أن "أي ضرر ناجم عن الغارة الإسرائيلية هو ضرر جانبي ولم يكن مقصودا من وراء العملية الإسرائيلية"، وشدد قائلا: "يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي الإقرار بشكل لا يقبل التأويل أن الكنيسة لم تكن هي المستهدفة من هذه الغارة".

وتابع البيان معتبرا أن "حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، مستغلة سكان قطاع غزة كدروع بشرية".

وفي هذا السياق، جدد الجيش الإسرائيلي دعوته إلى سكان منطقة شمال غزة لإخلاء المنطقة، وقال إنه "بهدف تقليص الأضرار التي يتعرض لها المدنيون وجه الجيش الإسرائيلي طلبا إلى سكان المنطقة الشمالية من القطاع بإخلاء المنطقة الشمالية والتوجه جنوبا إلى ما وراء وادي غزة".

المصدر: RT