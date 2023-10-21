صور إسرائيليين ترفض إسرائيل استلامهما من حماس تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المحتجزين الإسرائيليين اللذين أعلنت حركة حماس استعدادها لتسليمهما بسبب ظروف إنسانية عاجلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفض إسرائيل استلامهما.

وظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع رجل عجوز وزوجته، نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، وقالت حماس إنها أبلغت القطريين مساء أمس بأنها ستقوم بإطلاق سراحهما لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل، "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما"، بحسب الناطق باسم الحركة، "أبو عبيدة".

وكانت الوساطة القطرية قد أدت إلى إفراج حماس يوم الجمعة عن محتجزتين أمريكيتين أسرتهما "القسام" أثناء هجومها على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر الجاري في إطار عملية "طوفان الأقصى".

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وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT