الناطق باسم "كتائب القسام": إسرائيل ترفض استلام محتجزتين قررنا إطلاق سراحهما

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس في بيان مقتضب يوم السبت، إن إسرائيل رفضت استلام محتجزتين قررت الحركة إطلاق سراحهما.

وأفاد أبو عبيدة في البيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز التي تحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل.

وتابع الناطق باسم "كتائب القسام" قائلا "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وكانت الوساطة القطرية قد أدت إلى إفراج حماس يوم الجمعة عن محتجزتين أمريكيتين أسرتهما "القسام" أثناء هجومها على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر الجاري في إطار عملية "طوفان الأقصى".

إلى ذلك، أعلنت الدوحة مواصلة جهود الوساطة والتنسيق لإطلاق سراح أسرى مدنيين لدى حماس، مشيرة إلى أن أطرافا دولية تحدثت مع حماس بشأن الأسرى الأجانب وأن الأخيرة تدرس الإفراج عن المدنيين عندما تتهيأ الظروف.

من المهم الإشارة إلى أن حماس وعلى لسان القيادي في الحركة أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي من لبنان، أكدت "أنها لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي تل أبيب "عدوانها" على قطاع غزة.

وصرح أسامة حمدان بإمكانية إفراج فصائل المقاومة في غزة عن أسرى مدنيين، مؤكدا أن "أطرافا دولية عديدة تحدثت مع حماس بشأن الأسرى الأجانب"

المصدر: RT