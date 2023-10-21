صحيفة: وساطة قد تفضي لإطلاق سراح أسرى آخرين لدى حماس في غزة "قريبا جدا"

أعلنت الدوحة مواصلة جهود الوساطة والتنسيق لإطلاق سراح أسرى مدنيين لدى حماس، وأن أطرافا دولية تحدثت مع حماس بشأن الأسرى الأجانب والأخيرة تدرس الإفراج عن المدنيين عندما تتهيأ الظروف.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن النقاشات التي تقودها الدوحة قد تفضي للإفراج عن مزيد من الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، "قريبا جدا"، وفق ما ذكره المتحدث باسم الوزارة، في مقابلة نشرت اليوم السبت، مع صحيفة "فيلت أم تسونتاغ" الألمانية.

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وفي بيان صدر عنها مساء اليوم، أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

في المقابل، أكدت حركة حماس، أنها لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تُنهي سلطات الاحتلال "عدوانها" على قطاع غزة، بحسبما جاء في تصريحات صدرت عن المسؤول في الحركة، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي من لبنان.

إلى ذلك، لفت القيادي في الحركة إلى إمكانية إفراج فصائل المقاومة في غزة عن أسرى مدنيين، وقال إن "أطرافا دولية عديدة تحدثت مع حماس بشأن الأسرى الأجانب"، الحركة "ستدرس الإفراج عن الأسرى المدنيين عندما تتهيأ الظروف".

تجدر الإشارة إلى أن الوساطة القطرية أدّت إلى إفراج حماس، أمس الجمعة، عن أسيرتين أمريكيتين أسرتهما أثناء هجومها على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر الجاري في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل.

المصدر: عرب48