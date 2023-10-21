قطر تؤكد لبلينكن استمرار جهودها للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، استمرار جهود بلاده للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع البيان: "وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، بالشكر لدولة قطر على جهودها في تأمين إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين من قطاع غزة".

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، استمرار تنسيق دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين للإفراج عن الأسرى وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT