إسرائيل تعلن حصيلة جديدة لقتلاها على يد حماس منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

قالت الشرطة الإسرائيلية يوم السبت إن نحو 765 شخصا قتلوا على يد حماس منذ بدء الحرب تم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي ومتطوعين في مركز تحديد الهوية في معسكر "شورا" للتعرف على قتلى هجوم حماس الذي جرى في جنوب إسرائيل قبل أسبوعين.

وذكرت الشرطة أن الضحايا الـ 765 الذين تم التعرف عليهم حتى الآن يشكلون حوالي 75% من الإسرائيليين الذين قتلوا في النزاع، وقد تم دفن 668 منهم حتى الآن.

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المصدر: ريا نوفوستي