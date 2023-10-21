الجزائر تعلن إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا اليوم السبت، أعلنت من خلاله إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، عبر مطار العريش في مصر.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "قرّرت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي".

وتابع البيان: "وتُعبّر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر".

وشهدت مدن الجزائر مؤخرا مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني والقصف الهمجي المستمر لقطاع غزة، مع الدعوة لتجديد موعد الاحتجاجات قريبا

هذا وأدانت الجزائر في وقت سابق، بشدة الهجوم الإسرائيلي الهمجي المتعمد على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 500 شخص على الأقل.

المصدر: RT