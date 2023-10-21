رئيس جنوب إفريقيا يدعو من القاهرة لرفع الحصار عن قطاع غزة

دعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يشارك في "قمة القاهرة للسلام"، لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال رامافوزا في الكلمة التي ألقاها خلال قمة القاهرة: "ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن، ورفع الحصار عن غزة. كما ندعو لفتح الممرات الإنسانية".

وبلغ عدد الضحايا في قطاع غزة 4400 شخص، وأكثر من 13 ألف جريح. وفي إسرائيل، وفقاً بيانات السلطات، بلغ عدد القتلى أكثر من 1300 شخص، بينهم مئات من الجنود والضباط.

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المصدر: ريا نوفوستي