مسيرة بمشاركة آلاف الأشخاص في سيدني تضامنا مع شعب فلسطين

أفاد مراسل "تاس"، بأن حوالي 15 ألف شخص انضموا في سيدني إلى مسيرة وتجمع جماهيري لدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في قيام دولته المستقلة.

وسار المتظاهرون، ومن بينهم العديد من الأستراليين غير المهاجرين، حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بالحرية والسلام لهذه الدولة، من قاعة مدينة سيدني إلى متنزه بيلمور.

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وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!"، و"أوقفوا قتل الأطفال الفلسطينيين".

كما دعا المتظاهرون السلطات الأسترالية إلى إدانة التصرفات الإسرائيلية ودعم مبادرات السلام للدول الأخرى.

وذكر ممثل المنظمة الاجتماعية Palestine Action Group، التي أشرفت على تنظيم الفعالية، أنه لا يجوز للناس في جميع أنحاء العالم "أن يظلوا غير مبالين بالأزمة الإنسانية في فلسطين، وقيام إسرائيل بحرمان سكان غزة من الغذاء والرعاية الطبية والمياه والكهرباء".

وشدد ممثل المنظمة، على أن المنظمات الاجتماعية في أستراليا متحدة في الاحتجاج على الحرب وفي التضامن مع الفلسطينيين، وقال: "نحن نؤيد منح من لا صوت لهم. نحن نتلقى الدعم من النقابات العمالية والزعماء الدينيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والأستراليين العاديين الذين يدركون أن لدينا مسؤولية جماعية لحماية الناس وهي تتجاوز حدود الدين والقومية".

المصدر: تاس