نتنياهو يستقبل ميلوني في وزارة الدفاع ببرود دون أي ابتسامة

شدّدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في لقاء مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. في لقاء لأكثر من ساعة بمقر الدفاع الإسرائيلية.

وذكر بيان المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء الإيطالية أن هذا الاجتماع كان فرصة للحصول على لمحة عامة عن الأوضاع في ضوء المؤتمر الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية.

ولفت البيان إلى أن ميلوني وصلت إلى إسرائيل بعد مشاركتها في قمة القاهرة.

وظهر نتنياهو في الفيديو وهو يستقبل ميلوني في وزارة الدفاع الإسرائيلية وتبدو على محيّاه ملامح الحزن ولم يبد أمام ضيفته أي ابتسامة أو تعبير عن سعادته برؤيتها، وإنما وجها باردا ومائلا إلى الصفرة.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا علقت فيه على "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في مصر وقالت: "كان يوم السبت الموافق 7 أكتوبر هو بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نتحد ونحارب الإرهاب سويا". وأضافت: "خطر الإرهاب الإسلامي لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يهدد أيضا دول المنطقة والعالم كله".

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ووفقا لها: "ستقوم إسرائيل بما هو مكلف بها، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يعترف بكفاحها العادل ضد الإرهاب".

وبعد انتهاء "قمة القاهرة للسلام" أصدرت الرئاسة المصرية بيانا، قالت فيه إن مصر كانت تتطلع "إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية"

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي