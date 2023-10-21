مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (فيديو)

انطلقت مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب خلال انعقاد جلسة الكابينت (مجلس الوزراء) المصغر حول الحرب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد شارك في جلسة الكابينت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت والوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي.

أعلن بلينكن عن اتفاق أمريكي-إسرائيلي على خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إيجاد سبل للسماح بدخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة المحاصر.

المصدر: RT