"وفا" الفلسطينية: 10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيل مقهى يحتمي به نازحون وسط خان يونس

قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، هذه الليلة، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.

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وأشار المراسل إلى أن طواقم الإنقاذ والمواطنين ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.

هذا وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قُتل 5 مواطنين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

كما قتل 8 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة، يعود لعائلة عقل.

وفي السياق ذاته، قتل 11 مواطنا، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان، غرب رفح.

المصدر: وفا