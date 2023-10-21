رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حماس أعدت لنا مفاجآت ونحن بدورنا أعددنا لهم أيضا

أوصى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي قادة وحدات غولاني بالتحلي بالشجاعة والتصميم وبث روح الثقة في أوساط الجنود. مضيفا أن حماس أعدت لنا مفاجآت، ونحن بدورنا أعددنا لهم.

وفي اجتماع مع قادة قوات غولاني عقد السبت، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي إن "العملية البرية تنطوي على مهمات عملياتية، والمطلوب بالإضافة للقضاء على العدو، تدمير بنيته التحتية. قطاع غزة مكتظ بالسكان، ومعقد، لكنني أثق بمدى قدرة ومهارة الجيش الإسرائيلي، مهنيتكم ستحدد النتيجة".

واضاف أن "الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة. وسنحتفظ في أذهاننا ونحن نقوم بواجبنا بالصور والانطباعات التي خلفها هجوم يوم السبت الذي شنته حركة حماس قبل أسبوعين".

وتابع قائلا: "العدو يعد لنا الكثير من المفاجآت، ونحن بدورنا نعد لهم.. سوف تكون كل قدرات الجيش الإسرائيلي في خدمة جنودنا"

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وحث الجنرال هاليفي "قادة وحدات غولاني على التحلي بالشجاعة والتصميم، وأوصاهم ببث الثقة بين الجنود"، معتبرا أن المهنية العالية ستحدد النتائج. وقال للعسكريين: "لدي إيمان كبير بكم، أنا فخور جدا بكم. وبهذه القوة سوف ننتصر".

من ناحية أخرى زار أعضاء مجلس الوزراء المصغر القيادة الجنوبية اليوم لإلقاء نظرة فاحصة على المنطقة، بعد أسبوعين من الهجوم الذي شنته حركة حماس.

كما أجرى وزير الدفاع يوآف غالانت في صباح يوم السبت، برفقة مجموعة من كبار الضباط تقييما للوضع في الفرقة (91)، واطلع على جاهزية القوات المنتشرة على الحدود، وفي المستوطنات المجاورة لقطاع غزة، واستمع لتقارير من العسكريين حول الخطوات التي تم اتخاذها لحماية المستوطنات.

المصدر: "والا نيوز"