رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون أكثر من أي وقت مضى لمعركة متعددة الجبهات إذا لزم الأمر

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، يوم الجمعة، رسالة خاصة إلى ضباط الجيش بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب "يوم الغفران".

وكتب أن "الحرب التي بدأت بشكل مفاجئ انتهت عندما هددت قوات الجيش الإسرائيلي عاصمتي مصر وسوريا، وفرضت وقف إطلاق النار عليهما وفي قراراتنا على المستوى العسكري وفي تصرفاتنا على أرض المعركة، نتحمل المسؤولية عن مصير الأمة".

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وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنهم مستعدون من أي وقت مضى لمعركة متعددة الجبهات إذا لزم الأمر.

واندلعت "حرب أكتوبر" في 6 أكتوبر عام 1973، ودارت بشكل رئيسي في سيناء وهضبة الجولان، واستمرت حتى 24 أكتوبر 1973، وهو اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

واستمر تبادل إطلاق النار حتى 26 أكتوبر على الجبهة المصرية في سيناء وحتى مايو 1974 على الجبهة السورية في هضبة الجولان.

كان للحرب آثار سياسية عديدة، فقد أدت إلى إنشاء لجنة "أغرانت" للتحقيق بظروف اندلاع حرب أكتوبر، واستقالة رئيسة الوزراء غولدا مائير.

المصدر: "i24 News"