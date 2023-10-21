الجيش الإسرائيلي: هاجمنا سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبناني بينها تجمعات "عملياتية وبنى تحتية".

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وقال في بيان نشره قرابة الساعة الرابعة فجر السبت عبر موقعه، إن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله في الساعات الماضية، ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

ولفت البيان إلى أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها سلسلة من المجمعات العسكرية التي كان يستخدمها حزب الله لتلبية الاحتياجات العملياتية والبنى التحتية.

وأضاف أن قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي هاجمت قاذفة مضادة للدبابات كانت موجودة في المنطقة الحدودية وكانت موجهة نحو إسرائيل.

وكان حزب الله نشر مشاهد لعمليات استهداف مواقع حانيتا وراميا وزرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وقالت مراسلة RT مساء أمس الجمعة، إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا نتيجة إطلاق صواريخ "كورنيت" من الأراضي اللبنانية على موقعين عسكريين مختلفين على الحدود الشمالية.

وذكرت المراسلة أن بعض الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين خطيرة.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT