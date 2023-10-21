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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي وإصابة 3 آخرين على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يكثف مداهماته بالضفة الغربية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكثف مداهماته بالضفة الغربية
Globallookpress
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أفاد موقع "يديعوت أحرنوت"، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي "يعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية"، مشيرا إلى قيامه بعدد من المداهمات هذه الليلة في مناطق مختلفة.

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ولفت الموقع إلى أن المواجهات والاعتقالات شملت بلدة رنتيس القريبة من رام الله وبيتا وبرقة وأريحا وأماكن أخرى. 

بدورها، قالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، الليلة، واعتقل مواطنان آخران خلال اقتحام القوات مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى محمد سليمان عواجنة (17 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 84.

وفجرت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، منزل عائلة الأسير ماهر شلون، كما سلمت عائلة الشاب محمود عيد في مخيم عين السلطان استدعاء لمراجعتها، وداهمت عددا آخر من المنازل في المخيم وفتشتها.

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، مواطنا ونجله من مدينة البيرة.

المصدر: RT+ واينت+ معا + وفا

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