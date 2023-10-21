حزب الله ينشر صور اثنين من عناصره قتلا في الأحداث الدائرة جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيان يوم السبت مقتل اثنين من عناصره في الأحداث الأمنية الدائرة بجنوب لبنان.

وجاء في البيان: "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم حسن عطوي "أبو تراب" من بلدة الصوانة جنوب لبنان، والشهيد المجاهد وسام محمد حيدر "أحمد عباس" من بلدة الخيام جنوب لبنان".

وأفاد حزب الله بأنهما ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

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هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات