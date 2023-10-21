وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل إسرائيلي أمريكي جاء لقتال حزب الله على الحدود مع لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن حزب الله قتل إسرائيليا يحمل الجنسية الأمريكية يوم الخميس الماضي، على الحدود مع لبنان.

وكتبت الصحيفة أن "إسرائيلياً يبلغ من العمر (22 عامًا) جاء من الولايات المتحدة للمشاركة في القتال في صفوف الجيش الإسرائيلي، قُتل بنيران حزب الله يوم الخميس الماضي عند الحدود مع لبنان".

وفي وقت سابق، نشر "حزب الله" اللبناني فيديوهات توثق استهدافه وسائط الجمع الحربي في عدد من المواقع الإسرائيلية ودبابة ميركافا.

وقال "حزب الله" في تعليقه على مقطع فيديو : "مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون وسائط الجمع الحربي في عدد من مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 اكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أكثر من 5 أفراد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر. كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل.

المصدر: يديعوت أحرونوت