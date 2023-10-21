حزب الله: نحن معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتنا لما يخدم المقاومة ومستقبل الأمة وتحرير فلسطين

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ، نعيم قاسم، بأنهم كحزب معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتهم لما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين.

وقال الشيخ نعيم قاسم: "ليكن واضحا أنه كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا بشكل أكبر فسنفعل ذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي زرعوه في منطقتنا منذ بداية القرن الـ20 بالقتل والمجازر ورعاية الاستعمار له".

وأكد الشيخ نعيم قاسم قائلا: "بفضل المقاومة نحقق الانتصار تلو الانتصار"، مشددا على أن المقاومة حق مشروع ويجب أن تكون حاضرة ومن حقها أن تقاتل وتواجه وأن تحرر وإلا فلا يمكن استعادة الأرض".

وأفاد بأن "عملية "طوفان الأقصى" عمل مقاوم وبطولي حقق إنجازا كبيرا موصوفا سيبقى في نعش إسرائيل إلى حين سقوطها".

وذكر قاسم موجها الرسالة لإسرائيل "هزمتم شر هزيمة في "طوفان الأقصى" فاكتفوا بها وتوقفوا حتى لا يكون لكم هزيمة أخرى فلا أمل لديكم بالنصر".

وصرح بأن الادعاءات التي يقولها الغرب بأنهم من دعاة حل الدولتين هو عبارة عن ذر الرماد في العيون.

وتابع قائلا: "فلتعلم أمريكا وإسرائيل أنها تتحمل النتائج الاخلاقية والسياسية والقيمية لكل ما يحصل الآن".

وشدد نائب الأمين العام على أن "المقاومة بالنسبة لحزب الله هي واحدة في مشروع يتجه إلى الكيان الإسرائيلي لإسقاطه فالبوصلة هي فلسطين والقدس".

إقرأ المزيد

وأردف بالقول "نحن نحاول أن نعمل لما يؤدي إلى إضعاف العدو الإسرائيلي وليععم أننا جاهزون وحاضرون".

وأكد نعيم قاسم أنه عندما تتدخل إسرائيل أكثر يمكن أن تنفتح الأمور أكثر فنحن لا نعلم ما يمكن أن يحدث في قادم الزمان.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT