 
مباشر
عاجل
الرئيس الفلسطيني: لن نهجر أرضنا مهما كانت التحديات

"حزب الله" يعرض مشاهد جديدة لاستهداف مواقع إسرائيلية على الحدود

أخبار العالم العربي

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9sx

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليه باستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد الإعلام الحربي لـ"حزب الله" أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عصر أمس الجمعة تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة وأوقعوا بينهم إصابات مؤكدة".

إقرأ المزيد
"حزب الله" ينشر مشاهد لعمليات استهداف ناجحة ودقيقة لمواقع الجيش الإسرائيلي (فيديو+صور)

وقبل ذلك بساعات عرض "حزب الله" مشاهد عملية استهداف وسائط جمع حربي في عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود.

وكان "حزب الله" أعلن أمس الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا