"حزب الله" يعرض مشاهد جديدة لاستهداف مواقع إسرائيلية على الحدود

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مقطع فيديو يظهر قيام مقاتليه باستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكد الإعلام الحربي لـ"حزب الله" أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عصر أمس الجمعة تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة وأوقعوا بينهم إصابات مؤكدة".

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وقبل ذلك بساعات عرض "حزب الله" مشاهد عملية استهداف وسائط جمع حربي في عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود.

وكان "حزب الله" أعلن أمس الجمعة، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت" بالصواريخ ‏المناسبة، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

المصدر: RT