وزير الدفاع السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي آخر التطورات في غزة

بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، خلال اتصال هاتفي مع وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، آخر التطورات في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالا هاتفياً من معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو".

وأضافت: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، ومناقشة التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها".

وتابعت الوكالة: "أكد وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة".

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: واس