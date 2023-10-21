مقتل 8 أشخاص وسقوط عدد كبير من الجرحى في قصف إسرائيلي لسوق النصيرات في غزة (فيديو)

أفاد مراسل RT بسقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سوق النصيرات المركزي في وسط قطاع غزة.

وأشار المراسل إلى أن عددا كبيرا من المحلات تدمرت بسبب القصف.

كما قال إن 5 أشخاص قتلوا وسقط عدد من الجرحى إثر قصف طائرات إسرائيلية منزل لعائلة ياسين في حي الزيتون بالقطاع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

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وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT