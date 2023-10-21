انطلاق قمة القاهرة للسلام

انطلقت للتو فعاليات "قمة القاهرة للسلام" بمشاركة دولية واسعة، لبحث خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين وسبل تفعيل عملية السلام وإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق، تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية في قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها العاصمة الإدارية.

إعلام مصري: أردوغان يصل إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

مصدر لـRT: السوداني سينسحب من قمة القاهرة في حال تواجدت أي شخصية إسرائيلية

أمير قطر يصل إلى مصر والسيسي يلتقط صورة تذكارية مع زعماء العالم

السيسي: مصر تدين استهداف المدنيين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يكتفي بمشاهدة معاناة غزة

السيسي: شعوب العالم تترقب مواقفنا فى تلك اللحظة التاريخية الدقيقة

السيسي : اتفقت مع الرئيس الامريكي على تشغيل معبر رفح بشكل مستدام

السيسي : تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبدا

السيسى : مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة بادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل

العاهل الأردني: سنعمل على وقف هذه الكارثة الانسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية

العاهل الاردني: حملة القصف العنيفة على غزة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات

العاهل الاردني: العنيف على غزة عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة

العاهل الأردني: ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية جريمة حرب

العاهل الأردني: تغضبنا أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل

العاهل الاردني : الرسالة التي يسمعها العالم العربي هي أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين

العاهل الاردني: عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين ستكون كارثية علينا جميعا

العاهل الاردني :الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم ويعتبرها جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر

العاهل الاردني: هذا الصراع لم يبدأ قبل أسبوعين ولن يتوقف إذا واصلنا السير على هذا الطريق الملطخ بالدماء

ملك البحرين: يجب وقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين

ملك البحرين: لا استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطينى