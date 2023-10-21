أردوغان يصل إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023.

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وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

ويشارك في القمة، كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

كما يشارك بالقمة رؤساء وزراء كل من، بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك سيحضر المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المصرية.

وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

المصدر: RT