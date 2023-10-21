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متظاهرون يقتحمون فندقا مالكه إسرائيلي في برشلونة (فيديو)

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متظاهرون يقتحمون فندقا مالكه إسرائيلي في برشلونة (فيديو)
Globallookpress
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اقتحم متظاهرون يدعمون فلسطين فندقا في مدينة برشلونة الإسبانية، لأن مالك الفندق رجل أعمال إسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "EFE".

وقالت الوكالة: "حوالي 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين اقتحموا فندقا في وسط برشلونة لمدة ساعة تقريبا اليوم السبت".

وبحسب الشرطة المحلية، فإن ما بين 90 إلى 100 شخص شاركوا في مظاهرة دعما لفلسطين، ودخلوا بهو الفندق المملوك لرجل أعمال إسرائيلي.

وبحسب الوكالة، خرج المتظاهرون إلى الشرفات ورفعوا أعلام فلسطين، وبعد ساعة تقريبا غادر المتظاهرون.

ولا توجد معلومات حول أي اعتقالات أو أضرار.

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

 

 

المصدر: EFE 

 

 

 

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