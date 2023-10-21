"وفا": مقتل 29 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

قُتل مساء اليوم السبت، 29 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات، جراء سلسلة الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن خمسة مواطنين قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

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وأضاف مراسل الوكالة أن 8 مواطنين قتلوا في قصف لطائرات إسرائيلية استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة، يعود لعائلة عقل.

وفي السياق ذاته، قُتل 11 مواطنا، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان، غرب رفح.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أفاد مراسل RT بسقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سوق النصيرات المركزي في وسط قطاع غزة. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحلات تدمرت بسبب القصف.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، يشن الجيش الإسرائيلي من خلالها غارات عنيفة على قطاع غزة، وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: وفا + RT