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إسرائيل تعلن تنفيذ غارة على الحدود مع لبنان (فيديو)

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعلن تنفيذ غارة على الحدود مع لبنان (فيديو)
Sputnik
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد محاولة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، مؤكدا قصفه المجموعة لمنع الهجوم.

وجاء في البيان: "منذ بعض الوقت، تم اكتشاف خلية إرهابية تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الأراضي الإسرائيلية في المنطقة شلومي".

وتابع البيان: "ضرب جنود الجيش الإسرائيلي الخلية قبل أن يتمكن الإرهابيون من تنفيذ الهجوم".

وفي وقت سابق، نشر حزب الله اللبناني بيانا رسميا، اليوم السبت، أعلن من خلاله قصفه مواقع رويسات العلم والعباد الإسرائيلية.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

 

 

المصدر: RT

 

 

 

 

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