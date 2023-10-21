 
مباشر

بريطانيا.. سائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" (فيديو)

أخبار العالم

بريطانيا.. سائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت
Globallookpress
مترو أنفاق في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9vq

تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل مقطع فيديو وثق سائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" لتشجيع الركاب الذين يتجهون نحو مظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين.

وفي وقت سابق، قالت شرطة العاصمة البريطانية إن 100 ألف شخص شاركوا بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن.

إقرأ المزيد
بريطانيا.. أكثر من 100 ألف شخص يشاركون بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن (فيديو)
بريطانيا.. أكثر من 100 ألف شخص يشاركون بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن (فيديو)

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر من 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع لندن يوم السبت دفاعا عن حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في أعقاب الرد العنيف على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل  7 أكتوبر.

وأفادت بأن حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة راقبوا الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامنا مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الاحتجاجات كانت سلمية حيث لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في شوارع وسط لندن، كما ردد المشاركون شعار فلسطين من النهر للبحر، مخالفين تعليمات للشرطة تمنع ترديده.

المصدر: RT + صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا