بريطانيا.. سائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" (فيديو)

تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل مقطع فيديو وثق سائق قطار مترو أنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" لتشجيع الركاب الذين يتجهون نحو مظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين.

سائق قطار مترو الأنفاق في لندن يهتف عبر مكبر الصوت "فلسطين حرة" لتشجيع الركاب الذين يتجهون نحو مظاهرة حاشدة للتضامن مع فلسطين بوسط العاصمة🇵🇸 pic.twitter.com/JBmCa7bLGs — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) October 21, 2023

وفي وقت سابق، قالت شرطة العاصمة البريطانية إن 100 ألف شخص شاركوا بمسيرة داعمة لفلسطين في لندن.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر من 100 ألف شخص خرجوا إلى شوارع لندن يوم السبت دفاعا عن حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في أعقاب الرد العنيف على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل 7 أكتوبر.

وأفادت بأن حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة راقبوا الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامنا مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الاحتجاجات كانت سلمية حيث لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في شوارع وسط لندن، كما ردد المشاركون شعار فلسطين من النهر للبحر، مخالفين تعليمات للشرطة تمنع ترديده.

المصدر: RT + صحيفة "ديلي ميل" البريطانية