أوستين يؤكد التزام واشنطن بـ "ردع أي جهة" تسعى للتصعيد مع إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين لنظيره الإسرائيلي يواف غالانت التزام واشنطن بـ "ردع" أي جهة تسعى لتصعيد النزاع مع إسرائيل.

وجاء في بيان للبنتاغون بهذا الصدد، يوم الجمعة، أن أوستين بحث في اتصال هاتفي مع غالانت "مستجدات العمليات الإسرائيلية لاستعادة الأمن بعد هجمات حماس الإرهابية".

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وأعرب أوستين عن "تقديره للتطورات الخاصة بالمساعدات الإنسانية ورحب بالإفراج عن اثنتين من الرهائن الأمريكيين".

وأضاف البيان أن الوزير "أكد الدعم الأمريكي لدفاع إسرائيل عن نفسها، والتزامه بردع أي جهات فاعلة من الدول أو غير الدول، تسعى لتصعيد النزاع".

المصدر: RT