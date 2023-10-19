البنتاغون يعلن تزويد إسرائيل بقنابل موجهة وقذائف وصواريخ للقبة الحديدية بشكل شبه يومي

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن واشنطن ترسل مساعدات عسكرية لإسرائيل بشكل شبه يومي، تتضمن قنابل موجهة وقذائف، وصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

وقال رايدر: "فيما يتعلق بدعمنا لإسرائيل، تم تسليم أول شحنة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة، إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، ولا تزال تصل كل يوم تقريبا. وتشمل هذه المساعدة العناصر التي طلبتها إسرائيل، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة مثل [القنابل الجوية الموجهة] JDAM، وSDB، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم وأنواع أخرى من الأسلحة الهامة".

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وأضاف: "كما تم تزويد إسرائيل على الفور بصواريخ اعتراضية للقبة الحديدية من مستودعات في الولايات المتحدة. وفي الأيام المقبلة، سنسلم المزيد من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية لضمان حصول إسرائيل على القدرات المطلوبة للحفاظ على تشغيل نظامها الدفاعي وحماية المواطنين والمدن من الهجمات الصاروخية".

وأشار إلى أنه لدعم إسرائيل، تعتزم الولايات المتحدة توفير الأسلحة من مستودعاتها واستخدام القدرات الإنتاجية الحالية.

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3785 قتيلا وأكثر من 12500 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: تاس