"كتائب القسام" تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أنها على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوخفد" يوم الأحد بالإجراءات نفسها التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين.

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وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، إن إسرائيل رفضت استلام اثنين من المحتجزين قررت الحركة إطلاق سراحهما.

وأفاد أبو عبيدة في البيان "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز الذي يحمل البطاقة رقم 005236955، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وتابع الناطق باسم "كتائب القسام" بالقول "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

هذا، وكانت الوساطة القطرية قد أدت إلى إفراج حماس يوم الجمعة عن محتجزتين أمريكيتين أسرتهما "القسام" أثناء هجومها على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر الجاري في إطار عملية "طوفان الأقصى".

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وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT