لبنان يعلن مواصلته الاتصالات لمنع تطور الاشتباكات مع إسرائيل إلى درجة الخطورة

أكد وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، مواصلة الاتصالات بجهات لبنانية لمنع تطور الاشتباكات مع إسرائيل إلى ما هو أخطر مما يجري في الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية بو حبيب "إننا نواصل اتصالاتنا بجهات لبنانية حتى لا تتطور الاشتباكات مع إسرائيل لما هو أخطر"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين دائما يهدّدون بتدمير لبنان، وهذا يوتر الوضع أكثر".

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وفي حديث أدلى به لقناة "الجزيرة"، شدّد على "أننا دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها، وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا"، لافتا إلى أن "كثيرا مما يحدث على حدودنا مرتبط بما يحدث في قطاع غزة، ونخشى توسع الحرب".

كما رأى بو حبيب أن "حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله وغيره من المنظمات للقبول بوقف إطلاق النار"، مؤكدا أننا "طلبنا عبر دول غربية أن توقف إسرائيل إطلاق النار لمدة 48 ساعة ولا جواب حتى الآن".وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: النشرة اللبنانية + RT