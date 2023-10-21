مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن إسرائيليين هاجموا منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة: "هاجم مستوطنون، الليلة، منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مشطب سيارات".

وتابعت: "وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين هاجموا منازل المواطنين في بلدة حوارة، وأطلقوا الرصاص على الأهالي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات"، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة: "المستوطنون أضرموا النار في مركبة على الشارع الرئيسي، تعود لأحد المواطنين في البلدة".

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: وفا