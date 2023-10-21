 
مباشر

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9x4

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن إسرائيليين هاجموا منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة: "هاجم مستوطنون، الليلة، منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مشطب سيارات".

وتابعت: "وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين هاجموا منازل المواطنين في بلدة حوارة، وأطلقوا الرصاص على الأهالي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات"، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة: "المستوطنون أضرموا النار في مركبة على الشارع الرئيسي، تعود لأحد المواطنين في البلدة".

تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

 

 

المصدر: وفا

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا